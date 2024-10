Allenamento terminato da poco ad Appiano Gentile, dove Simone Inzaghi e il suo gruppo hanno ultimato la rifinitura in vista della gara contro la Juventus. Per la quale, riferisce Sky Sport, rimane ancora aperto il dubbio legato al centrocampo, anche se sembrano molto in crescita le quotazioni di Piotr Zielinski come playmaker. Anche se rimane in ballo la pista Kristjan Asllani, rientrato ieri ed allenatosi in gruppo anche oggi, il polacco ha guadagnato credito anche in virtù del fatto che in Nazionale copre quel ruolo. Inzaghi, comunque, dirimerà la questione col suo staff anche nelle prossime ore.

Denzel Dumfries parte in vantaggio su Matteo Darmian sulla corsia di destra. Resteranno fuori dall'elenco dei convocati Hakan Calhanoglu, Carlos Augusto e Francesco Acerbi. Ci sarà quindi Tajon Buchanan.

Questo il possibile undici: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

