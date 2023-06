Roberto Mancini ha in mente di apportare diversi cambi, in vista della finalina di Nations League contro l'Olanda di domani, rispetto all’undici schierato contro la Spagna martedì scorso. Come riferisce Sky Sport, da quel filtra prima dell'ultimo allenamento della vigilia, dovrebbero trovare spazio dal 1' gli interisti Matteo Darmian e Federico Dimarco sulle corsie, mentre l'altro nerazzurro Nicolò Barella potrebbe tirare il fiato.