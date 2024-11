Si renderà addirittura necessario l'intervento chirurgico, fissato in settimana, per Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell'Inter. L'estreno difensore infatti andrà sotto i ferri per sistemare il trauma distorsivo ad un dito della mano sinistra patito nei giorni scorsi, come riferito da Sky Sport. DiGe non partirà per Firenze, a prendere il suo posto pare destinato il titolare dell'Under 20 Alessandro Calligaris, non convocato per la partita contro il Genoa della squadra di Andrea Zanchetta.

