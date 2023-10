Marko Arnautovic potrebbe rientrare già entro fine ottobre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante austriaco sta lavorando ad Appiano Gentile per recuperare dall'infortunio rimediato durante la sfida di campionato contro l'Empoli. Inzaghi si augura di averlo a disposizione già prima di novembre. Presente ad Appiano anche Cuadrado, non convocato dalla Colombia: l'ex Juventus lavorerà per tornare alla migliore condizione possibile. Con loro anche Sensi, Klaassen e Mkhitaryan.