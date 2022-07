Inizia un'altra settimana di mercato calda per l'Inter, al lavoro anche sulle uscite. Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni di euro, resta un'idea concreta per l'Atalanta: si lavora per un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni. Sull'attaccante resiste ancora l'interesse del Monza. Domani o nelle prossime ore, inoltre, potrebbero esserci dei nuovi contatti tra la Cremonese e il club nerazzurro per completare il trasferimento (in prestito) di Lucien Agoume. Lo riferisce Sky Sport.