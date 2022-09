Arrivano conferme sul possibile esordio di André Onana tra i pali della porta dell'Inter in partite ufficiali. Anche SkySport, che fino a pochi minuti fa si diceva molto prudente sull'avvicendamento con Handanovic, adesso pone il camerunese in pole per partire dall'inizio stasera contro il Bayern Monaco. Le quotazioni dell'ex Ajax sono in decisa ascesa e a questo punto tutto lascia pensare che Inzaghi opti per il cambio di portiere. La riunione decisiva, comunque, ci sarà nel pomeriggio.