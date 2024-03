Si preannuncia una staffetta tra Marcus Thuram e Lautaro Martinez in Bologna-Inter, con vista ovviamente sulla fondamentale gara di Champions League contro l'Atletico Madrid di mercoledì prossimo. Stando alle ultime di formazione di Sky Sport, non è da escludere un possibile impiego dal 1' del francese nella sfida di campionato del Dall'Ara di sabato prossimo, con il Toro pronto a dargli il cambio nella ripresa. Se fossero confermate queste indiscrezioni, Tikus dividerebbe dal via il reparto con Marko Arnautovic, favorito rispetto ad Alexis Sanchez.

