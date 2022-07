Mentre tutti smentiscono - da Sky alla Gazzetta dello Sport -, Sportitalia insiste sulla notizia sganciata ieri riguardante un incontro a Londra tra il Paris-Saint Germain e Paolo Busardò in rappresentanza dell'Inter per parlare di Milan Skriniar. Secondo l'ultimo aggiornamento riportato, la richiesta dei nerazzurri continua a essere quella di 70 milioni di euro, non un centesimo in meno. E potrebbero esserci inserimenti di club inglesi.

Anche perché, intanto, il Chelsea ha provato l'affondo per Wesley Fofana, 21enne difensore del Leicester, senza esiti positivi.