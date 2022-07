C'è un patto tra le parti, il dirigente nerazzurro ha promesso all'ex Juventus di portarlo all'Inter, la partita è apertissima, come testimoniato dal fatto che Dybala al 5 luglio non si è ancora guardato attorno in cerca di alternative valide e Marotta non ha ancora liberato la Joya.

Capitolo difesa. Bremer resta l'obiettivo numero uno per la difesa nerazzurra, ma il Torino lo valuta 50 milioni di euro: le cifre dell'affare però potrebbero essere inferiori, con il possibile inserimento di Casadei per sbloccare l'affare. Il difensore brasiliano ha rifiutato tutti gli altri sondaggi vista la parola data all'Inter da tempo. Ad occuparsi della trattativa è l'intermediario Busardò che sta curando anche con il Psg per Skriniar. Anche Milenkovic è in pugno,la FIorentina lo valuta 15 milioni di euro.