Se il piano dell'Inter è vendere André Onana e sostituirlo con Guglielmo Vicario, allora per i nerazzurri qualcosa rischia di andare storto. Come riporta Sportitalia, mentre per il portiere camerunese i dialoghi per una cessione rimangono vivi, il Tottenham si è fatto avanti per l'estremo difesore dell'Empoli, disposto anche a fare un investimento importante per colui che sostituirebbe Hugo Lloris.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!