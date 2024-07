Valentin Carboni sempre più vicino all'OM di De Zerbi. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la formula dell'affare è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Il club nerazzurro manterrà il controllo del cartellino pagando una piccola cifra per il controriscatto, una sorta di premio di valorizzazione.

Si attende solo il ritorno del calciatore dall'Argentina per il via libera definitivo. Da capire ora come si evolverà il mercato dell'Inter in avanti, con Gudmundsson che resta sempre nel mirino.