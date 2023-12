Anche il quotidiano La Repubblica parla di un Piotr Zielinski ormai destinato a Milano, sponda Inter. Il rinnovo del centrocampista polacco con il Napoli appare ipotesi sempre più remota anche per via delle avances nerazzurre sempre più insistenti. Si fa riferimento anche alle parole di Aurelio De Laurentiis che ha commentato con tono sarcastico la preferenza del giocatore per l'Inter, causando anche la reazione della moglie di Zielinski. Che intanto ha pienamente recuperato dal fastidio accusato al ginocchio ed è convocato per la partita contro la Roma, anche se alla fine Walter Mazzarri potrebbe preferirgli Jens Cajuste.

