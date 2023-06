L'Al-Nassr punta forte su Marcelo Brozovic. Dato di fatto questo innegabile che sta tenendo sul filo del rasoio dirigenti e tifosi dell'Inter: i primi, decisi a lasciar partire il croato ma solo alle loro condizioni, i secondi divisi tra chi tratterrebbe il centrocampista di Zagabria e chi lo ringrazia per quanto fatto negli anni ma lo saluterebbe volentieri, in cambio di un gruzzoletto che possa sbloccare l'affare Frattesi, primo tra tutti. In questa situazione di limbo tra le parti, da ricordare che pur essendoci l'accordo tra il club arabo e il giocatore manca ancora l'intesa con l'Inter, la dirigenza saudita continua a negoziare anche con il Betis Siviglia per William Carvalho. A renderlo noto è Relevo che sottolinea come le due trattative non siano sovrapponibile l'una all'altra e che al contrario una non esclude l'altra.

En el Al-Nassr están centrados en la compra de Marcelo Brozovic, pero paralelamente sigue en marcha el acuerdo con el Betis por William Carvalho.



Una cosa no excluye la otra. Así están las cosas en este momento.@relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 22, 2023

