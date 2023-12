Il nome di Lucien Agoume, solo 4' con la maglia dell'Inter in questa stagione, è finito sul taccuino degli uomini di mercato del Siviglia, secondo quanto rivelato da Muchodeporte e confermato da Relevo. Il profilo del centrocampista francese corrisponde a quello che va cercando la dirigenza andalusa durante il mercato di gennaio, ma la trattativa con i nerazzurri non si annuncia facile visto che sull'ex Spezia, Brest e Troyes e Sochaux ci sono anche altre pretendenti francesi. In più, il Siviglia vorrebbe inserire nell'accordo un opzione di acquisto. "La partenza di Fernando, in attesa di trovare un accordo con la società Nervión per tornare in Brasile per motivi personali, significa che il rafforzamento della mediana è una priorità, quindi i dirigenti hanno altre opzioni oltre a quella del francese", si legge su Relevo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!