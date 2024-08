Valentin Carboni saluta sui social network i suoi nuovi tifosi dell'Olympique Marsiglia. "Ciao Marsiglia, sono molto contento di firmare per questo club così grande e storico. Voglio ringraziare la mia famiglia che sempre mi accompagna in ogni momento, sono molto importanti per me! Vi amo". Messaggio chiuso con un "Allez l'OM".

