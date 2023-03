Venerdì prossimo, Lautaro Martinez potrebbe tornare a sfidare il River Plate, squadra che ha incrociato diverse volte quando vestiva la camiseta del Racing Avellaneda, prima di volare in Europa dall'Inter. Sì, perché l'Albiceleste, il giorno dopo il test con Panama, affronterà i Millonarios in un'amichevole informale in cui il ct Lionel Scaloni darà minuti a chi avrà giocato meno il giorno prima. Il Toro, secondo Olé, non dovrebbe essere inserito nell'once de gala dei campioni del mondo che lo scorso 18 dicembre superò la Francia ai rigori nella finalissima in Qatar. Nella partita in famiglia, aggiungono i colleghi del quotidiano di Buenos Aires, troveranno spazio anche i giovani Buonanotte, Perrone e Valentín Carboni, che lo staff tecnico vuole vedere in azione.

Le due ipotesi di formazione contro il River: