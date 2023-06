La proposta ventilata ieri alla fine è arrivata: l'Al-Ahli fa sul serio per Franck Kessié e come sostiene el Mundo Deportivo ha inviato un'offerta ufficiale da 20 milioni di euro al Barcellona per il cartellino del centrocampista, che sarebbe plusvalenza pura visto che l'ivoriano è arrivato in blaugrana a parametro zero. Al diretto interessato la società saudità ha offerto 10 milioni netti a stagione, un significativo aumento rispetto all'attuale stipendio, che potrebbe convincere l'ex Milan a trasferirsi fuori dall'Europa. Anche perché rimanendo al Barcellona rischierebbe di trovare poco spazio.

Con l'eventuale partenza di Kessé, i catalani potranno depositare il contratto di Ilkay Gundogan, ma anche iniziare a raccogliere il budget per presentare un'offerta all'Inter per Marcelo Brozovic che si avvicini a quella, per adesso non accettata dal croato, fatta pervenire dall'Al-Nassr.