Niente Barcellona per Federico Chiesa, ne sono certi in Spagna, dove le voci sul possibile trasferimento dell'ex Fiorentina in blaugrana perdono sempre più quota. Secondo l'analisi fatta da Marca, l'ingaggio del ventiseienne (entrato anche nelle orbite di mercato dell'Inter) è ad oggi per il club catalano un'impresa impossibile. I motivi, nonché cause che allontanano il classe '97 dai blaugrana, sono principalmente due: il primo imposto dalle restrizioni del Fair Play finanziario, il secondo dalla folta rosa di Hans Flick che lascerebbe poco spazio all'attuale giocatore della Juventus.

Secondo i paletti stabiliti dal FFP, il Barça non può permettersi un esborso di 12 milioni, cifra stabilita dalla Juventus per far partire l'attaccante, specie tenendo conto dell'affollamento nel reparto avanzato di Flick che taglia di fatto le gambe alle speranze dei catalani di poter vedere in blaugrana l'esterno italiano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!