Tanto lavoro nelle ultime settimane di mercato per Andrea Berta, direttore sportivo dell'Atletico Madrid, che tra le varie questioni in bilico deve risolvere quella legata al futuro di Alvaro Morata. Una situazione meno urgente rispetto a quella di Joao Felix, per esempio, perché il tecnico Diego Simeone spinge per la permanenza dello spagnolo ex Juve in rosa, ben cosciente del fatto che il club colchonero non ha la potenza economica per fare un colpo all'altezza in entrata.

Il giocatore, da par suo, si sente infastidito e persino destabilizzato da tutto ciò che si muove intorno a lui; per questo motivo, mercoledì scorso, ha avuto un colloquio con il Cholo, il cui contenuto è impossibile da conoscere. "Avventurarsi nel definire il suo futuro in questo momento è come sparare in area, quando l'unica realtà è che se se ne va... bisogna comprare un 9. Altri compiti per Berta", si legge sull'edizione online di Marca.

