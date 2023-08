Dopo il pronunciamento della Sovrintendenza sull'impossibilità di abbattere San Siro diventa sempre più probabile un addio a Milano sia per il Milan che per l'Inter, intenzionate a cercare altrove uno spazio per il nuovo stadio.

Come riporta oggi La Repubblica, però, il Comune di Milano sta provando a trattenere i club in città o almeno uno dei due. Difficile convincere i rossoneri, Sala (secondo il quotidiano) punterebbe più sull'Inter affidando la ristrutturazione del Meazza secondo le possibilità che lo stop della Sovrintendenza permette. In alternativa potrebbe essere dato il là a una costruzione di un nuovo impianto di fianco al vecchio. L'ipotesi Rozzano, infatti, è per l'appunto solo un'ipotesi e non una strada definitiva.

"Valuteremo che cosa dovremo fare, anche perché i costi di questa operazione bisogna capire come si affronteranno. Vediamo perché ancora non è chiusa, anche sui due stadi. Sono tante le questioni che anche le due squadre dovranno valutare - ha detto la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo - Io avrei voluto vedere un nuovo stadio di San Siro e non una conservazione del vecchio e una proliferazione di stadi. Credo che sia un errore quello di insistere su un vincolo su una struttura che andava trasformata, invece che congelata così com’è".