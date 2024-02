Uno dei punti cardine dell'incontro di ieri tra Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e i dirigenti di Inter e Milan è la volontà espressa dai club di acquistare lo stadio Meazza a medio termine. Entro una decina d'anni, i club vorrebbero avere l'impianto, non più quindi con un diritto di superficie ma direttamente nelle proprie mani.

A questo punto ci sono anche ipotesi sulle cifre: per il Comune di Milano costa 100 milioni, per i club meno perché in caso di trasloco a San Donato e Rozzano perderebbe di valore. In ogni caso, il progetto chiesto a WeBuild entro i prossimi tre mesi e riguardante la ristrutturazione di San Siro dovrà garantire la compatibilità con gli impegni delle due squadre.

A fine vertice, Scaroni e Antonello hanno bevuto un caffè insieme per parlare di nuovo dell'opportunità dello stadio insieme. Il Milan vorrebbe l'Inter a San Donato, i nerazzurri vorrebbero i rossoneri a Rozzano. In mezzo, la possibile riqualificazione.