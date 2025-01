Il Napoli lavora per il mercato di gennaio. Secondo La Repubblica, Antonio Conte insiste per avere due giocatori, Danilo dalla Juventus e Pellegrini dalla Roma, in un possibile scambio con Raspadori.

Sul capitano giallorosso c'è anche l'Inter: piace a Inzaghi, scrive il quotidiano, ma l'operazione è legata a Frattesi, valutato 30 milioni di euro. I nerazzurri diranno sì solo con un lauto conguaglio da parte della Roma.