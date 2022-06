Potrebbe essere una settimana chiave per il mercato dell'Inter, soprattutto per il doppio obiettivo di Beppe Marotta, Lukaku e Dybala. "Con Dybala l’accordo è totale, sia dal punto di vista economico (7 milioni più bonus all’anno) che tecnico: resta l’aspetto gestionale da sistemare, visto che i nerazzurri devono liberarsi dei contratti di Vidal e Sanchez con una buonuscita. Una volta sfoltita la rosa, e abbassato il monte ingaggi, si chiuderà per la Joya - si legge su La Repubblica -. Sette giorni fondamentali anche per l’affare Lukaku: il suo avvocato parlerà con il Chelsea per capire come si possa arrivare a un accordo. Se dal punto di vista tecnico Tuchel non si dispererebbe per l’addio del belga, la società la pensa diversamente: Lukaku pesa a bilancio per 92 milioni".