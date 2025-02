Marcus Thuram si è allenato a parte anche oggi per il problema alla caviglia sinistra che l'ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo di Inter-Fiorentina, ma Simone Inzaghi è fiducioso di averlo a disposizione per il big match di domenica sera contro la Juventus. Anzi, secondo La Repubblica il francese sarà sicuramente almeno in panchina.

La grande decisione del tecnico nerazzurro, aggiunge il quotidiano generalista, riguarda l'eventuale impiego da titolare di Tikus al fianco di capitan Lautaro Martinez. Il dubbio verrà sciolto nelle prossime ore: nel caso in cui l'ex 'Gladbach non dovesse partire dall'inizio, allora al fianco Toro ci sarà Mehdi Taremi.

