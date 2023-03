"Milan Skriniar non rinnoverà il suo contratto con l'Inter, questo è certo" si legge su L'Equipe che se sul futuro del difensore slovacco è abbastanza sicura, parallelamente con le preoccupazioni del PSG, prossima casa del centrale interista, si interroga su un quesito: "Tornerà a giocare con il club lombardo prima della fine della stagione?". Dopo il problema alla schiena che lo ha costretto a saltare il match contro la Juventus e gli impegni con la Nazionale, i transalpini temono uno stop fine a fine stagione: "Non sto molto bene. Ho problemi alla schiena con dolori che arrivano fino alla gamba. Sfortunatamente non potrò giocare queste due partite con la Nazionale, sono venuto qui a salutare la squadra" aveva detto Milan dal ritiro della Slovacchia, dove ha fatto una semplice comparsata prima di rientrare a Milano, dove ha seguito le indicazioni mediche dettate dallo staff dell'Inter, come ha sottolineato lo stesso giocatore che nella giornata di ieri ha puntualizzato alcuni 'fatti' per spegnere le polemiche createsi attorno all'infortunio.