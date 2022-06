Proseguono i contatti sull'asse Milano-Parigi per approfondire il dossier di mercato relativo al futuro di Milan Skriniar, obiettivo che Luis Campos, football advisor del club campione di Francia, considera prioritario per rinforzare la difesa. Dopo un'offerta iniziale di 50 milioni di euro, i vertici del Paris Saint-Germain, stando a L'Équipe, avrebbero aumentato la loro proposta a 60 milioni di euro, una quota che con i bonus potrebbe mettere d'accordo le parti come accaduto esattamente un anno fa nell'affare che portò Achraf Hakimi da Milano all'ombra della Torre Eiffel. "I due club stanno studiando la soluzione migliore per tutti. Ciò dimostra che le discussioni sono attive e che tutte le parti vogliono raggiungere un accordo", ha riferito una fonte vicina alla trattativa.