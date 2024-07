La Juventus vuole provare il sorpasso all'Inter per il difensore del Verona Juan Cabal e secondo quanto riferito dai colleghi de L'Equipe il club bianconero ce l'avrebbe fatta: raggiunto l'accordo tra la Vecchia Signora e l'Hellas Verona per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Il Rennes aveva alzato bandiera bianca da qualche giorno. I bianconeri hanno dovuto cambiare obiettivo dopo l'accordo imminente tra Nizza e West-Ham per Todibo.

