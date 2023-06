Arriva anche la conferma del quotidiano francese L'Equipe: Marcus Thuram sarà un giocatore dell'Inter. Con buona pace del Milan, viene finalmente coronato un inseguimento che sembrava destinato a concretizzarsi già due stagioni fa, prima dell'infortunio occorso al nazionale francese. Il giornale rivela cosa ha portato Thuram a preferire l'Inter rispetto ai rossoneri: "Il club italiano, finalista dell'ultima edizione della Champions League, ha mostrato interesse per il profilo del francese per diverse stagioni e lo ha percepito molto rapidamente come un futuro attaccante di riferimento. Il percorso in Champions League, l'identità di gioco affermata in questi mesi e la possibilità di evolvere nella posizione di numero 9 sono stati elementi centrali al momento della scelta dell'ex Sochaux, che si impegnerà per un periodo di cinque anni con l'Inter".

