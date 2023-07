Arriva dal quotidiano francese L'Equipe la conferma di un nuovo innesto nello staff tecnico dell'Inter: il preparatore dei portieri Gianluca Spinelli è pronto ad aggregarsi ai nerazzurri. Dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain, club nel quale ha lavorato per cinque stagioni, Spinelli si prepara quindi al ritorno in Italia per unirsi al gruppo di Simone Inzaghi. Il club francese, secondo il quotidiano comunicherà lunedì il suo successore, che lavorerà al fianco di Luis Enrique.

