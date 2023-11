Serata positiva per i nerazzurri in campo oggi nelle gare di qualificazione in vista di Euro 2024. Goleada della Francia che oggi ha piegato Gibilterra 14-0. In gol nel primo tempo l'interista Thuram, poi sostituito al 67' dal milanista Giroud (autore di una doppietta nel finale).

Assist per Stefan De Vrij nel match che l'Olanda ha vinto per 1-0 sull'Irlanda (gol di Weghorst). In campo per 90' sia il difensore che l'esterno Denzel Dumfries. Infine 1-1 per la Svizzera di Yann Sommer contro il Kosovo. Con questi risultati sono qualificate sia l'Olanda che la Svizzera.