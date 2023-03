Il campionato si ferma di nuovo per l'ultima sosta della stagione 2022/23. Tra gli impegni delle varie nazionali spiccano per importanza le qualificazioni a Euro 2024, ma anche le tante amivhevoli fissate in agenda. Di seguito la lista dei giocatori dell'Inter convocati e tutti gli impegni nel dettaglio:

Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Matteo Darmian (Italia)

Italia-Inghilterra, 23.03.2023 – Qualificazioni Euro 2024 | Napoli Malta-Italia, 26.03.2023 – Qualificazioni Euro 2024 | Ta'Qali

Kristjan Asllani (Albania)

Polonia-Albania, 27.03.2023 – Qualificazioni Euro 2024 | Varsavia

Valentín Carboni, Lautaro Martínez (Argentina)

Argentina-Panama, 24.03.2023 – Amichevole | Buenos Aires Argentina-Curaçao, 28.03.2023 – Amichevole | Santiago del Estero

Romelu Lukaku (Belgio)

Svezia-Belgio, 24.03.2023 – Qualificazioni Euro 2024 | Solna Germania-Belgio, 28.03.2023 – Qualificazioni Euro 2024 | Colonia

Edin Džeko (Bosnia ed Erzegovina)

Bosnia ed Erzegovina-Islanda, 23.03.2023 – Qualificazioni Euro 2024 | Zenica Slovacchia-Bosnia ed Erzegovina, 26.03.2023 – Qualificazioni Euro 2024 | Bratislava