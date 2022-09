Per un interista fuori gioco dopo nemmeno 20 minuti come Marcelo Brozovic, un ex interista che invece nella partita tra Austria e Croazia recita un ruolo determinante: è Marko Livaja, che al 69esimo minuto regala ai Vatreni il gol del 2-1 dopo l'iniziale botta e risposta tra Luka Modric e Christoph Baumgartner. Due minuti dopo, Dejan Lovren chiude definitivamente i conti portando la squadra di Zlatko Dalic alle Final Four di Nations League. Dove saranno protagonisti anche i Paesi Bassi di Louis van Gaal che alla Johan Cruijff Arena superano per 1-0 il Belgio grazie al gol di Virgij van Dijk al 73esimo. Denzel Dumfries è rimasto in campo 90 minuti, mentre Stefan de Vrij ha rilevato al 66esimo minuto Jurrien Timber.