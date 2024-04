Anche Il Tempo conferma: la Lazio pensa seriamente a Valentin Carboni, gioiello dell'Inter in prestito al Monza, in vista della prossima sessione di mercato. Il club biancoceleste avrebbe puntato il mirino sul classe 2005 argentino finito anche nel giro della Seleccion di Scaloni, ma secondo il quotidiano di Roma arrivare al giocatore non sarà facile per il club di Lotito. Il motivo è legato all'intreccio con il Genoa per Albert Gudmundsson.

L'islandese è l'obiettivo numero uno dei nerazzurri per ritoccare il parco attaccanti della prossima stagione: per anticipare la concorrenza (soprattutto del Tottenham) e provare a convincere il Grifone ad abbassare la richiesta di parte cash, potrebbe essere fondamentale proprio l'inserimento nell'affare del cartellino del fantasista mancino, su cui l'Inter non vuole comunque perdere il controllo.

