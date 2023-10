Il Sole 24 Ore riporta la notizia dell'offerta fatta da Oaktree, il fondo, che ha prestato 275 milioni all'Inter con scadenza a maggio 2024, ha portato sul tavolo della Lega Serie A una proposta di 950 milioni di euro per il primo anno e poi a decrescere leggermente in quelli successivi per avere i diritti tv per i prossimi 15 anni, con valenza solo per il territorio nazionale (alla Lega rimarrebbero i diritti per l'estero).

La raccolta pubblicitaria rimarrebbe a disposizione della Lega e si parla di circa 70 milioni l'anno. "Non sfugge la tempistica - si legge sul quotidiano - Proprio oggi Lega Serie A da una parte e Dazn, sky e Mediaset dall'altra si rivedranno per l'ultima tornata di trattative private sui diritti audiovisivi a partire dal 2024-25. Il livello delle offerte non andrebbe oltre gli 880 milioni all'anno per cinque anni: meno del livello attuale e del miliardo annuo cui punta la Serie A".