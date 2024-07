Non ci saranno soltanto i giocatori della prima squadra che non avevano impegni estivi in nazionale (Acerbi, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Bisseck, Di Gennaro) e i volti nuovi Josep Martinez e Taremi nel primo giorno di ritiro sabato prossimo.

Simone Inzaghi avrà infatti a disposizione un gruppo di cui dovrebbero far parte anche alcuni giocatori in "esubero" che la società sta cercando di piazzare sul mercato. Tra questi Il Giorno cita Correa, Vanheusden, Radu, Agoumé e Satriano.

Tra i talenti usciti dalla Primavera potrebbero esserci Alexiou, Cocchi, Berenbruch, Kamaté, Owusu e Sarr, più i nuovi acquisti Topalovic e Alex Perez (quest'ultimo ancora da ufficializzare).