L'Inter è al lavoro per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez fino al 2028. Lo riferisce Il Giornale, scrivendo che per il capitano nerazzurro sarebbe pronto anche un ritocco dell'ingaggio fino ad arrivare a 7,5 milioni di euro all'anno più premi. Possibile incontro chiave in autunno, come anticipato nella nostra esclusiva di qualche settimana fa (LEGGI QUI).

Secondo il quotidiano, inoltre, l'Inter chiuderà per Lazar Samardzic entro martedì (offerta da 15 milioni più Giovanni Fabbian, per il quale si vuole inserire una clausola di riacquisto) mentre potrebbe servire qualche ora in più perché il Bayern Monaco liberi Yann Sommer verso Milano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!