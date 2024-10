Tra le tante storie raccolte da Inter-Juventus, quest'anno ci sarà pure quella dei due portieri Yann Sommer e Michele Di Gregorio, contraddistinta da una serie di sliding doors da film. Lo ricorda il quotidiano Il Giornale, sottolineando come entrambi siano figli della gavetta. Partendo dall'elvetico, che solo a 33 anni è riuscito a godere della ribalta internazionale vera, tra Bayern Monaco e Inter. DiGre, invece, dopo aver vinto lo Scudetto Primavera da capitano con l’Inter, era ripartito nel 2017 dal Renate in Serie C, passando da Avellino, Novara e Pordenone prima di accasarsi al Monza quattro anni fa, trampolino di lancio per l'approdo in bianconero.

Anche perché l'Inter ha deciso di non puntare sul suo prodotto della cantera, con Adriano Galliani abile a prelevarlo per 4 milioni dopo la promozione in A dei brianzoli per poi rivenderlo ai bianconeri per ben 20 milioni. Molto meno hanno speso Beppe Marotta e Piero Ausilio nell’agosto 2023 per strappare Sommer al Bayern, da dove è stato prelevato per 6,5 milioni. A consigliarlo all’attuale presidente dell’Inter fu Gigi Buffon addirittura dieci anni fa, quando la Juve cercava un dodicesimo per rimpiazzare il partente Marco Storari. Il Campione del Mondo 2006 indicò all’allora amministratore delegato bianconero proprio il nome del numero uno elvetico, ma alla fine Fabio Paratici decise di puntare sullo svincolato Neto.

