"Scamacca venerdì sera ha accettato il corteggiamento atalantino, disimpegnandosi dall’intesa con Marotta che non ha avuto la forza di rilanciare con il West Ham. Gli Hammers, infatti, avevano detto no a due offerte interiste (la prima da 22 milioni e la seconda da 25 più bonus)". Lo scrive stamattina Il Giornale che fa il punto sul mercato nerazzurro.

"Adesso l’Inter proverà a tornare alla carica con l’Arsenal per l’americano Balogun, da sempre pallino e prima scelta di Ausilio - si legge -. Sul piatto per i londinesi 30 milioni di euro. Basteranno? La sensazione è tendente al no, dato che i Gunners valutano il centravanti 45-50. Insomma, c’è da lavorare sia per lui, ma pure su piste alternative come Beto (Udinese) e Morata (Atletico Madrid). Lo spagnolo era il preferito di Inzaghi e ha declinato le avance della Roma, ma non avrebbe chiuso la porta a Suning. Servono 21 milioni per gli iberici (c’è la clausola rescissoria) e un quadriennale da 5,5 netti all’anno per l’attaccante. Zhang riflette…".