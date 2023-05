Calma e gesso. La gioia per il primo round vinto è durata giusto il tempo dei 90 minuti e rotti, poi tutti già con la testa al Sassuolo e poi, ovviamente, al ritorno. In tribuna c'era anche Steven Zhang esultante e pronto a premiare i giocatori con 2 milioni di euro lordi in caso di arrivo in finale.

"Il presidente era visibilmente soddisfatto alla fine della partita. E infatti è voluto scendere negli spogliatoi per complimentarsi con la squadra e con l’allenatore - riferisce la Gazzetta dello Sport -. A tutti però ha tenuto a mandare un messaggio di attenzione: «Non è finita, ragazzi. Ora mettiamo la testa sul Sassuolo, poi pensiamo al ritorno». Continua, peraltro, il gelo con il patron del Milan Gerry Cardinale: i due si sono ignorati in tribuna".

