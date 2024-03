Una chiamata per incoraggiare e infondere fiducia in tutti. Come riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport, Steven Zhang ancora una volta ha telefonato a Simone Inzaghi per far sentire la propria vicinanza alla squadra, avendo un contatto diretto anche con alcuni dei suoi leader (tra i quali Barella che ha ricevuto i complimenti per le scuse post Bologna).

Anche da questi particolari si deduce come la partita di stasera sia considerata molto importante per il club. L'Inter è forte e il presidente ha voluto sottolineare proprio lo status ormai raggiunto. C'è anche un orgoglio evidente per il livello di Lautaro e compagni, che possono guardare tutte le big europee negli occhi.

Profilo basso di Zhang, che conosce bene le insidie della Champions. Il gruppo è cambiato tanto rispetto a quello che arrivò a giocarsi la coppa a Istanbul, ma l'anima è rimasta.

