Marcus Thuram si è ripresentato ad Appiano dopo la sosta con i migliori dati fisici di tutto il gruppo e per questo è certo di una maglia dall'inizio in attacco in Verona-Inter di questo pomeriggio. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport che concorda anche nel vedere Joaquin Correa in vantaggio sulla concorrenza per affiancarlo oggi in attacco.

Lautaro Martinez, reduce dall'eurogol con la sua Argentina, non è al meglio anche a causa dei pochi allenamenti svolti a Milano ed è in dubbio per un posto dal 1' oggi al Bentegodi (anche in vista dell'affollato calendario che attende i nerazzurri). La decisione definitiva arriverà in mattinata, ma è ipotizzabile che il Toro possa partire titolare in Champions contro il Lipsia al fianco di Mehdi Taremi.

