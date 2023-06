"L’ultimo passo dell’Inter in direzione Istanbul è stato convincente. Successo più netto di quanto dica il risultato minimo, griffato da Brozovic, come all’andata. Undicesima vittoria nelle ultime 12 partite, in tutte le competizioni, a riprova di un prolungato stato di salute". La Gazzetta dello Sport sottolinea i meriti dei nerazzurri che in quest'ultima fetta di stagione sono tornati a brillare.

"Simone Inzaghi ha potuto concedere riposo e minuti a tutti. Ha preso atto della buona condizione generale e di quella straripante di Romelu Lukaku, il migliore, rimasto in campo 90’. Ha fatto bene anche Edin Dzeko, entrato nella ripresa. Chi giocherà contro il City al fianco dello sposino Lautaro? È il dubbio che il tecnico si trascinerà sul Bosforo. Un gran bel dubbio perché arrivano all’ora x nella condizione migliore e sicuramente serviranno tutti e tre - spiega la rosea -. Per i nerazzurri non resta che una partita: la più importante. L’Olimpico Grande Torino ha detto che la truppa di Simone Inzaghi sta bene e può sognare cose da Grande Inter".

