Prove di LuLa in quel di Appiano Gentile. Prima della sfida di lunedì contro la Sampdoria mancano ancora due allenamenti, ma - riferisce oggi La Gazzetta dello Sport - Inzaghi ha la tentazione di schierare Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in coppia a Genova dopo i buoni segnali arrivati in Coppa Italia contro l’Atalanta. "Anche perché Lukaku ha bisogno di giocare: ormai non è più solo questione di allenamenti, il belga ha necessità di confrontarsi con il campo e le partite vere, aumentando il suo minutaggio - si legge -. Inzaghi ragiona sul’immediato ma anche in ottica Champions League: il 22 febbraio è lontano ma non troppo, l’idea è avere per il Porto tre attaccanti (Correa è k.o.) il più possibile vicini come stato di forma", chiosa la rosea.