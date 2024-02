Per Roma-Inter di questa sera è rimasto ancora qualche biglietto: se l'Olimpico non sarà sold out, ci si andrà molto vicini. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, ricordando che l'allerta per il match di stasera resta comunque alta vista la rivalità tra le due tifoserie. Nella Capitale sono attesi tanti tifosi nerazzurri, che però - stando a quanto riferisce la rosea - non ripeteranno la protesta anti-Lukaku che ha fatto da contorno alla sfida di andata a San Siro.

"Nessun fischietto, nessuna iniziativa particolare: l’argomento da parte dei tifosi nerazzurri è considerato ormai chiuso", si legge. Questo non significa che il Rom non sarà sommerso di fischi all’annuncio delle formazioni, ma poi gli ultra interisti pensano sia giusto passare oltre.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!