Finora, infatti, Alexis aveva sempre detto no ai francesi. Almeno fino a ieri. Lo voleva Sampaoli, ora lo vuole Tudor. Cosa è cambiato nel frattempo, nella testa dell’attaccante? "Che Sanchez ha aperto alla possibilità del trasferimento in Ligue 1 - spiega la rosea -. Il Marsiglia gli offrirebbe il palcoscenico della Champions League, comunque. I discorsi tra Alexis e la squadra francese vanno avanti, dunque. Si ragiona sull’ingaggio, che in ogni caso andrebbe compensato dalla buonuscita che l’Inter ha promesso di garantire al giocatore, per circa 5 milioni di euro, frutto dell’incontro con l’agente Felicevich delle scorse settimane".

Il Marsiglia è convinto di chiudere entro la fine di questa settimana, al più tardi all’inizio della prossima, mentre l'Inter aspetta e spera. L’addio dei cileno vorrebbe dire un risparmio lordo di circa 5 milioni, la metà dei 10 che andrebbero garantiti per tutta la prossima stagione. Su di lui anche il Villarreal, ma è da considerarsi indietro al momento.