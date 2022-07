Zhang e Marotta non arretrano di un millimetro. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter è ferma sulle sue richieste per Milan Skriniar: non meno di 70 milioni. Entro una settimana. E il PSG latita. "Se il rilancio non dovesse arrivare, la stessa società nerazzurra si sentirà in dovere di cercare altre soluzioni in uscita, magari sempre all’interno del reparto difensivo o nel settore degli esterni, magari legate al nome di De Vrij o a quello di Dumfries", si legge. Questo tiramolla sta stufando i dirigenti nerazzurri e pure lo stesso giocatore slovacco, che domenica è atteso in ritiro ad Appiano Gentile. L'Inter ha fretta di chiudere anche per poi andare a prendersi Bremer e Milenkovic, completando la difesa.