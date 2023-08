Sarà Stefano Sensi il sesto centrocampista dopo una lunga ricerca culminata con il caos Samardzic. "Il tempo è galantuomo e sa restituire ciò che si semina - scrive la Gazzetta dello Sport -. Stefano Sensi è tornato ad Appiano dalla porta principale dopo un anno finalmente intenso e da protagonista. Monza potrebbe essere stata la svolta, un nuovo inizio per gettarsi alle spalle infortuni e sfortuna e dimostrarsi ancora una volta all’altezza del grande calcio. A oggi, Sensi è considerato il sesto centrocampista dell’Inter: nessuna cessione all’orizzonte, perché Simone Inzaghi è rimasto colpito dalla voglia di Stefano e dalla sua qualità e vuole metterla a disposizione della squadra. Uno con queste caratteristiche, in rosa, non c’è. E forse per questo l’Inter aveva deciso di puntare su Samardzic, mezzala abile a saltare l’uomo, a creare superiorità numerica, a trovare il gol da fuori e inventare magie. Tutte qualità che anche Sensi ha nel repertorio. E a Milano lo sanno bene".

I tifosi ci credono e anche Inzaghi pare essersi convinto. "Sensi è stato tra i migliori nel precampionato, ha giocato buone gare e messo a segno reti importanti contro Psg e Salisburgo, oltre a quella contro il Lugano. Stefano ha saputo reagire alla sfortuna, anche grazie a Djokovic: il libro del serbo lo ha ispirato, nella cura del corpo prima di tutto. Ora sta bene, si sente bene. E ha voglia di dimostrare di essere ancora da Inter. Il contratto scade tra un anno, ma è solo un dettaglio. Sensi adesso vuole riprendersi il tempo perduto e Inzaghi potrebbe offrirgli presto l’occasione giusta".

