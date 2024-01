Stefano Sensi è sempre vicinissimo al Leciester. La giornata del trasferimento in Inghilterra sarebbe dovuta essere quella di ieri, tra scambio di documenti firmati e accordo definito tra i club, ma dalle Foxes - secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport - non è arrivata alcuna comunicazione, con il centrocampista che è ancora in Italia.

La soluzione trovata è quella di un prestito oneroso da 500mila euro e 2 milioni di bonus in caso di promozione in Premier League più una percentuale sulla eventuale futura rivendita. I nerazzurri restano in attesa...

