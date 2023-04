Inter e Juve sulle tracce di Giorgio Scalvini. In particolare i nerazzurri, che dovranno sostituire Skriniar, ha individuato nel talento atalantino il possibile erede dello slovacco. Il punto lo fa la Gazzetta dello Sport: "Ad Appiano e alla Continassa (ma non solo) lo vedono come il profilo ideale sotto diversi punti di vista: margini di crescita, personalità, duttilità, focus totale sul calcio. Intervistato dalla Gazzetta, Scalvini ha dato da poco un calcio a ogni rumor: «Non lo so se mi vogliono in tanti, ma all’Atalanta sto benissimo...». Ecco, di mezzo c’è la Dea e la maxi-valutazione che fa: non meno di 40 milioni. Servirebbe quindi un investimento pesante, strategico, senza contare il rischio che sul giocatore possano piombare i club di Premier". E non solo...

