In caso di addio immediato servirebbe subito un sostituto: difficile possa essere Giorgio Scalvini perché costa tra i 40 e i 50 milioni e l'Atalanta preferisce farlo crescere ancora a Zingonia. "Averlo a gennaio è praticamente impossibile, anche perché le formule creative del passato (prestito biennale con obbligo d'acquisto) sono state bandite dalla Fifa che ha vincolato la durata massima del prestito a 12 mesi - ricorda la rosea -. Di Scalvini eventualmente se ne potrebbe riparlare a luglio, ma non inserendo nell'affare Fabbian ; l'Inter lo considera il sostituto di Gagliardini nella mediana 2023-24, un prodotto del settore giovanile (guidato da Samaden) che, come successo a Dimarco, andrà in prima squadra con l'ambizione di trovare spazio".

In casa Inter la caccia al dopo- Skriniar è già cominciata. Lo assicura La Gazzetta dello Sport , spiegando che i dirigenti nerazzurri in questo momento hanno un piano A e un piano B: il primo scatterà in caso di cessione dello slovacco al Psg negli ultimi giorni di questa finestra di mercato, il secondo verrà azionato in estate.

Tra le alternative l'opzione preferita è quella che porta a Tiago Djaló del Lille, il cui prezzo si è alzato rispetto agli 8-9 milioni della scorsa estate. In Italia, invece, viene seguito con attenzione Becao, in scadenza di contratto con l'Udinese nel 2024. "Esiste inoltre la possibilità di andare a cercare tra i giocatori in esubero (e poco utilizzati) nei grandi club europei. In questo caso il sostituto di Skriniar arriverebbe magari in prestito, ma il rischio di fare un flop sarebbe concreto - aggiunge la Gazza -. Ritrovarsi in difficoltà da febbraio in poi, con quasi tutto il girone di ritorno da giocare e l'accesso alla prossima Champions da conquistare, non è considerato il massimo. Ecco perché Djaló, sempre titolare nel Lille, è considerato il giusto compromesso tra spesa e affidabilità. Se invece Skriniar resterà, i dirigenti avranno più tempo per andare alla ricerca del sostituto e la prossima estate potrebbero aprirsi opportunità difficili da prevedere adesso".

